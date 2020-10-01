غدا.. المادة «15» في جولة بوزنيقة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الخميس 01 أكتوبر 2020, 03:26 مساء
مبعوث مجلس النواب لدول المغرب العربي السفير عبدالمجيد سيف النصر. (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلن مبعوث مجلس النواب لدول المغرب العربي السفير عبدالمجيد سيف النصر استئناف الحوار بين مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية غدا الجمعة.

وأوضح سيف النصر في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» أن «الوفود ستجتمع غدا في قصر الباهية ببوزنيقة لمناقشة المادة ١٥والاتفاق بخصوص معايير تولي المناصب في هذه المادة».

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وقال «نشكر المغرب ملكا وحكومة وشعبا على ما يبذلونه من جهود كريمة باستضافتهم أشقاءهم الليبيين، وتقديم كل الدعم لحوارات نأمل منها المساهمة في حل الأزمة الحالية».

والأربعاء، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في حوار نشره معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا إن «المغرب لم تقدم أي مقترح ولا أية توصية، غير تشجيع الأشقاء الليبيين على الالتقاء والتباحث في ما بينهم، والتركيز على الحل لا على المسار».

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