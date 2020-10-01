«دفاع الوفاق» تشارك في اجتماع دولي حول «كورونا»

عضوان في وزارة الدفاع بحكومة الوفاق خلال مشاركتهما في الاجتماع الدولي، 1 أكتوبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شاركت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بالاجتماع الثاني لدول تحالف الشريك الأفريقي للاستجابة لتفشي المرض، لمناقشة آلية عمل فرق الاستجابة السريعة والتحديات التي تواجهها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانعقد الاجتماع أمس الأربعاء، عبر دوائر الاتصال المغلقة بسبب تداعيات انتشار الوباء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الدول الأفريقية، وبحث أسباب تدني معدل الوفيات في القارة، إضافة إلى التطرق للاستراتيجية العامة حول الاختبارات المعملية للفيروس، وعرض آخر مستجدات تطوير اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

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ومثّل الجانب الليبي الأطباء التابعون لجهاز الطب العسكري بالوزارة وهم: «رائد طبيب أيمن سلمان، ونقيب طبيب أيمن المزوغي، وأخصائي محمد قريفة، وأخصائي زكريا بالنور».