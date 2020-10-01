«دفاع الوفاق» تشارك في اجتماع دولي حول «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 02:47 مساء
عضوان في وزارة الدفاع بحكومة الوفاق خلال مشاركتهما في الاجتماع الدولي، 1 أكتوبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شاركت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بالاجتماع الثاني لدول تحالف الشريك الأفريقي للاستجابة لتفشي المرض، لمناقشة آلية عمل فرق الاستجابة السريعة والتحديات التي تواجهها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانعقد الاجتماع أمس الأربعاء، عبر دوائر الاتصال المغلقة بسبب تداعيات انتشار الوباء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتناول الاجتماع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الدول الأفريقية، وبحث أسباب تدني معدل الوفيات في القارة، إضافة إلى التطرق للاستراتيجية العامة حول الاختبارات المعملية للفيروس، وعرض آخر مستجدات تطوير اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا: منظمة الصحة ترسل أحد مستشاريها للمساعدة في تجهيز معامل بنغازي

ومثّل الجانب الليبي الأطباء التابعون لجهاز الطب العسكري بالوزارة وهم: «رائد طبيب أيمن سلمان، ونقيب طبيب أيمن المزوغي، وأخصائي محمد قريفة، وأخصائي زكريا بالنور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي
دولى
رحيل محمود محمد الدحومي رئيس منتدى بنغازي
ثقافة وفن
بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
تشييع أمير الكويت الراحل عقب وصول جثمانه من أميركا
عربى
السوق الموازية خلال سبتمبر: الدولار يتراجع 9.1% واليورو 10.6% والاسترليني 12.8% ...
ليبيا
طائرة مقاتلة تخترق حاجز الصوت في باريس وتثير الذعر
دولى
الحبري يكشف عن صرف الحكومة الموقتة ميزانية مكافحة «كورونا» خلال 10 أيام
ليبيا
الخطوط الجوية الأفريقية توقف رحلاتها إلى مطار سبها
ليبيا
مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد
ثقافة وفن
ضبط ليبيين بحوزتهما 400 قرص مخدر «إكستاسي» بمنطقة قدح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يدرسون أسباب انخفاض الوفيات بين مصابي «كورونا» بأفريقيا