ارتفاع كبير للدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 01:02 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا كبيرًا بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس، ختام تداولات الأسبوع.

وارتفع سعر العملة الأميركية بواقع 32 قرشا، مسجلا 6.24 دينار، مقابل 5.92 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».   

وعلى الوتيرة نفسها، سجل اليورو ارتفاعا بفارق 35 قرشا، مسجلا 7.05 دينار، مقابل 6.70 دينار أمس، فيما كان الارتفاع الأكبر من نصيب الجنيه الاسترليني بفارق 52 قرشا، مسجلا 7.80 دينار، مقابل 7.32 دينار أمس.

أما الليرة التركية ارتفعت بفارق خمسة قروش، مسجلة 0.80 دينار، مقابل 0.75 دينار أمس، كذلك ارتفع الدينار التونسي إلى 2.24 دينار ليبي مقابل 2.10 دينار ليبي.

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