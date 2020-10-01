منظمة الصحة ترسل أحد مستشاريها للمساعدة في تجهيز معامل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 12:25 مساء
اجتماع الحاسي والعريبي مع مستشار منظمة الصحة العالمية، 1 أكتوبر 2020، (اللجنة الطبية الاستشارية)

قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إن منظمة الصحة العالمية أرسلت أحد مستشاريها إلى بنغازي للمساعدة في تجهيز المعامل في المدينة، بما يتوافق مع اشتراطات المنظمة.

وأوضح أن المستشار سيقدم بعض الدورات للعاملين في هذه المعامل لتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،اليوم الخميس.

وأشار الحاسي إلى إبداء المنظمة استعدادها لتذليل الصعوبات الخاصة بالمعامل، ومنها توفير احتياجاتها من النواقص في الأجهزة ومواد التشغيل، إضافة إلى المستلزمات الخاصة بحماية العاملين بها، إضافة إلى استعدادها تقديم المساعدات الطبية، مثل أجهزة التنفس الصناعي، وكل ما يخص مجابهة جائحة كورونا من الناحية التقنية والطبية.

وأوضح أن المنظمة سترسل قائمة بالأجهزة التي لديها، وستختار اللجنة الطبية الاستشارية ما نحتاجه في مواجهة الوباء.

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والتقى مستشار المنظمة، الذي يحمل الجنسية الباكستانية، رئيس اللجنة الطبية الدكتورة فتحية العريبي والحاسي، حيث انتقلوا لزيارة معمل «كوفيد - 19» في بنغازي، واطلع المستشار على العمل فيه، وحصر النواقص التي يحتاجها المعمل، واتفق على أنه سيقيم في مركز بنغازي الطبي لمدة شهر لمساعدتنا في إعادة تنظيم المعامل.

وأشار الحاسي إلى أن المستشار تواصل مع المنظمة، وأطلعه على الاحتياجات التي تنقص معمل بنغازي، مضيفا أنه يتوقع انتظام العمل بالمعمل خلال مدى أقصاه شهر أو شهر ونصف الشهر.

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