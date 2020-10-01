السيطرة على حريق المصرف التجاري في طرابلس

أضرار في مبنى المصرف التجاري بطرابلس ناجمة عن حريق، 1 أكتوبر 2020، (صفحة المصرف على فيسبوك)

سيطرت هيئة السلامة الوطنية طرابلس على حريق مبنى الفرع الرئيس للمصرف التجاري الوطني في العاصمة.

وشبت النيران في سطح الفرع، الموجود في ميدان الشهداء مساء أمس الأربعاء، حيث التهم الحريق مخزن أثاث مستعمل، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، حسب البيان، الذي أشار إلى أن الحريق كان محدودا، و«لم يتعرض الفرع إلى أي أضرار تذكر».

وباشر الفرع عمله وخدمة العملاء صباح اليوم، كما أكد المصرف أن جميع البيانات والحسابات والأرصدة في جميع فروعه آمنة، إذ يقوم باستمرار بأخذ نسخ احتياطية منها، والاحتفاظ بها في مراكز حفظ البيانات للمصرف.

عامود دخان يتصاعد من مبنى المصرف جراء الحريق في سطحه

أحد أفراد هيئة السلامة الوطنية طرابلس خلال معاينة الغرفة التي احترقت في المبنى

جانب من جهود إطفاء الحريق