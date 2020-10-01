أحوال الطقس اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة شمالا

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق الشمال ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا يوم السبت المقبل على غالبية مناطق البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و42 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و39 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.