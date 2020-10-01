«كهرباء الموقتة»: سرت ليست في خطة طرح الأحمال مستقبلا لخصوصيتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 08:28 صباحا
لقاء رئيس هيئة الكهرباء بالحكومة الموقتة مع رئيس المجلس التسيييري لبلدية سرت، 30 سبتمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

طمأن رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة مهندس فخري المسماري أهالي سرت بأن مشكلة الكهرباء ستعالج بالكامل، وأن المدينة ليست مدرجة ضمن خطة طرح الأحمال مستقبلا، وغير مستهدفة لخصوصيتها، وأن انقطاعات الكهرباء خلال الأيام السابقة تتعلق بمشاكل فنية ووقود، وسيتم التغلب عليه.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، في مقر الهيئة، لمناقشة المشكلات التي تعاني منها شركة الكهرباء بسرت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واتفقت الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة وبلدية سرت على تكليف فريق هندسي لتنفيذ أعمال صيانة محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، وتوفير احتياجاتها.

وتناول اللقاء جميع الاحتياجات الخاصة بالشركة العامة للكهرباء سرت حيث وافق رئيس الهيئة العامة للكهرباء على سرعة توريدها خلال شهر، كما تطرق المجتمعون إلى ملف إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

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وأوضح سالم، في تصريح عقب اللقاء، أنه بالنسبة للمناطق والتجمعات غرب سرت، التي تعرضت لأضرار جراء الاشتباكات الأشهر الماضية، ستوفر لها الاحتياجات اللازمة لإصلاح شبكات الكهرباء بها.

كما وافقت الهيئة على تخصيص مولد كهرباء حديث لمعمل المدينة المختص بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، إضافة الى تخصيص ثلاثة سيارات لشركة كهرباء سرت.

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