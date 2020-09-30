صندوق الزكاة في بني وليد يودع حوافظ إعانات سبتمبر بالمصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 10:45 مساء
حوافظ إعانات تابعة لصندوق الزكاة في بني وليد لشهر سبتمبر، 30 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)

أودع صندوق الزكاة في بني وليد حوافظ الإعانات الشهرية المخصصة لأرباب الأسر المسجلة لديه، لشهر سبتمبر الجاري بجميع مصارف المدينة، على ما أعلن مدير مكتب الإعلام بالصندوق، علي التائب.

وقال التائب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية لتلك الإعانات بلغت 133 ألف دينار، تستفيد منها نحو 130 أسرة مسجلة في منظومة صندوق الزكاة بمدينة بني وليد.

- توزيع مساعدات غذائية على أكثر من ألف أسرة في بني وليد

وطالب مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة بني وليد الأسر المعنية بمراجعة حساباتهم في المصارف للتأكد من إيداعها.

وفي مايو الماضي، وزع صندوق الزكاة بمدينة بني وليد عددا من المساعدات الغذائية على أكثر من 1000 أسرة في المدينة، شملت سلعا أساسية مثل: الدقيق والزيت ومعجون الطماطم والسكر والشاي، حسب تصريح لمدير مكتب الإعلام بالصندوق، علي التائب، إلى «بوابة الوسط».

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