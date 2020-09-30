تأجيل سفر المشري إلى المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 09:25 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل سفر رئيس المجلس، خالد المشري، إلى المملكة المغربية، مع استمرار مشاورات مجلسي الأعلى للدولة والنواب.

وأشار الناطق إلى «استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للوصول إلى توافقات»، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بموقع «فيسبوك»، دون أن يذكر مزيد التفاصيل.

ويستكمل وفدا مجلسا الأعلى للدولة والنواب في هذه الجولة من الحوار السياسي المباحثات بخصوص المادة ١٥ ومعايير تولي المناصب السيادية، حسب تصريح مبعوث رئيس مجلس النواب لدول المغرب العربي، السفير عبدالمجيد غيث سيف النصر، إلى «بوابة الوسط».

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ومساء الإثنين، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في لقاء على قناة «فبراير» أن لقاء بين وفدي المجلسين سيعقد الخميس المقبل بالمغرب، للتوقيع على الأسس والمبادئ المتفق عليها في الجولة الأولى لاجتماع بوزنيقة، الذي جرى منذ أسبوعين.

وأوضح المشري خلال حديثه أن المجتمعين في بوزنيقة في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية، مضيفا أن هذه التفاهمات عُرضت على المجلس الأعلى للدولة.

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