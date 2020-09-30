مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: مجموعة عسكرية منعت طائرة الخطوط «الأفريقية» من الهبوط بمطار سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 07:52 مساء
مركبة عسكرية في مطار سبها، 30 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)

مُنعت طائرة رحلة الخطوط الجوية الأفريقية من الهبوط في مطار سبها المدني بعد أن انتشرت مجموعة عسكرية داخل المهبط ما أجبر قائد الطائرة على الرجوع بالركاب إلى مطار معيتيقة الدولي، على ما أفاد مصدر أمني من مطار سبها المدني.

ولم يوضح المصدر في تصريحه إلى «بوابة الوسط» لمن تتبع هذه المجموعة.

إلى ذلك، أفاد مراسل «بوابة الوسط» بخروج مجموعة من النشطاء في سبها تطالب بعدم إغلاق المطار حاملين لافتات «من حقي أن أسافر»، «من حقي أن يكون لي مطار».

- الخطوط الجوية الأفريقية توقف رحلاتها إلى مطار سبها

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية وقف رحلاتها إلى مطار سبها، مرجعة قرارها إلى «ظروف خارجة عن الإرادة»، حسب بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن القرار.

يشار إلى استئناف الرحلات الداخلية للخطوط الأفريقية إلى مطار سبها من مطار معيتيقة قبل ثلاثة أسابيع بعد إيقاف لرحلات «الأفريقية» دام ستة أعوام.

وقفة احتجاجية ضد إغلاق مطار سبها، 30 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)
وقفة احتجاجية ضد إغلاق مطار سبها، 30 سبتمبر 2020. (بوابة الوسط)
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