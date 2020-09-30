باشاغا يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون في المجالات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 04:10 مساء
لقاء باشاغا والسفير التركي سرحات أكسن. الأربعاء 30 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مع سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات أكسن، تعزيز التعاون في المجالات الأمنية بين البلدين، بحسب وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا للسفير التركي، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة، أحمد كركوب.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين والتعاون والتنسيق في كل المجالات خصوصا الأمنية منها، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

لقاء باشاغا والسفير التركي سرحات أكسن. الأربعاء 30 سبتمبر 2020. (وزارة الداخلية)
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