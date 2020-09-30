توزيع إصابات «كورونا».. طرابلس الأعلى تليها جنزور وغريان

سحب عينة للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: لجنة مكافحة فيروس كورونا في أجدابيا)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 511 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، منها 173 حالة في طرابلس.

وجاءت جنزور ثانيًا بـ43 حالة، ثم 41 حالة في غريان، و33 حالة في صرمان، و32 حالة في بنغازي، و27 حالة في الزاوية المركز، و18 حالة في مصراتة، و16 حالة في كل من الزنتان وزليتن والنواحي الأربع، و13 حالة في أجدابيا، و10 حالات في مزدة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء.

إضافة إلى 9 حالات في صبراتة، و8 حالات في كل من رقدالين والعجيلات، و7 حالات في سرت، و6 حالات في ترهونة، و5 حالات في «المنشية والجميل»، و4 حالات في كل من البريقة والزاوية الجنوب، و3 حالات في يفرن، وحالتين في كل من غدامس وتازربو والجميل والخمس والمعمورة والرجبان، وحالة في كل من درنة ودرج وباطن الجبل وقصر الأخيار والسبيعة وككلة ومسلاتة.

وتماثل للشفاء 459 مصابًا موزعين بواقع 387 حالة في طرابلس، وحالتين في أجدابيا، و10 حالات في الزاوية الغرب، و3 حالات في غدامس، و7 حالات في السبيعة، و8 حالات في كل من صرمان والكفرة، وحالة في مصراتة، و4 حالات في الزنتان، و15 حالة في غريان، و14 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 11 مصابًا آخرين بواقع 6 حالات في بنغازي، وحالة في كل من صبراتة والزاوية الغرب ومصراتة وصرمان وزليتن.