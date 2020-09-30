«مكافحة الأمراض»: 511 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 459 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 02:27 مساء
أحد العاملين الصحيين في المختبر المرجعي بسبها خلال تحليل عينة للكشف عن كورونا، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل 459 مصابًا للشفاء، في حين توفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2058 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1478 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 119 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 82 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 121 عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية 91 عينة.

إضافة إلى مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 121 عينة، ومختبر فرع المركز أجدابيا 20 عينة، ومختبر فرع المركز تازربو 12 عينة، ومختبر فرع المركز غدامس 3 عينات، ومختبر فرع المركز غريان 7 عينات، ومختبر فرع المركز يفرن 4 عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 34 ألفًا و525 حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافى، بينما توفي 551 آخرون، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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