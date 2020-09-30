استئناف الإنتاج في حقل السرير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 11:00 صباحا
توربينات غازية بحقل السرير النفطي، (أرشيفية: فيسبوك)

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» محمد بالقاسم بن شتوان استئناف الإنتاج بحقل السرير النفطي.

وجرى إعادة تشغيل حقل السرير، يوم الإثنين الماضي، والذي يعتبر أكبر الحقول بالشركة، ومن بين الكبرى في البلاد وأفريقيا، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن العاملين في الحقل واجهوا مشكلات خلال إعادة التشغيل، تتمثل في ظروف التنقل الصعبة وبعد المسافة والإجراءات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عودة العمل في حقل السرير في ظل مناخ آمن.

استئناف إنتاج النفط
وفي 19 سبتمبر الجاري، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط «شريطة عدم استخدامه في تمويل الإرهاب، مع (وضع) التدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداته المالية».

وفي الوقت نفسه أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين».

وأفصح عن مبادئ الاتفاق، ومنها «تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف، تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، وفق الأسس المبينة أدناه، وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يقيم عملها نهاية السنة الحالية، وتحدد خطة عمل للعام المقبل».

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