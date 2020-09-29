المجلس الرئاسي يعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادا على أمير الكويت

أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إعلان الحداد لثلاثة أيام في ليبيا وتنكيس الأعلام، حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية اليوم.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.

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وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» بأن «الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح».