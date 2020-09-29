الحكومة الموقتة تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 10:36 مساء
رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، تعليماته لوكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير الوزارة، لاتخاذ ما يلزم بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وبحسب كتاب الثني لوكيل وزارة المالية بالحكومة الموقتة، فإن التعليمات اقتضت اتخاذ الإجراء بشكل عاجل، وذلك ليتمكن المصرف من استئناف تقديم خدماته للمواطنين وخدمة للصالح العام.

وكانت الإدارة العامة للمصرف وجهت خطابا لرئاسة مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المصرف المتوقف عن العمل منذ عدة سنوات.

ويختص المصرف بدعم حركة البناء والتعمير، بتشجيع الادخار العقاري، وتقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير السكن الملائم في إطار خطة الحكومة، وتمشيا مع السياسة العامة للدولة.

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