مراقبة تعليم بني وليد تناقش خطة استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 11:40 مساء
مراقب التعليم في بني وليد، خالد سالم، مع عدد من مديري المدارس, 29 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

عقد مراقب التعليم في بني وليد، خالد سالم، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي بالمدينة لمناقشة استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات مع مراعاة الشروط التي وضعتها وزارتي الصحة والتعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وقال مراقب التعليم ببني وليد، خالد سالم لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش الخطة الموضوعة لتأمين مقار امتحانات سنوات النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سالم أن مراقبة التعليم ببني وليد «تعمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على الطلبة لتأدية امتحاناتهم على أكمل وجه في ظروف ملائمة في ظل جائحة فيروس كورونا».

وذكر سالم أن المراقبة وضعت عددا من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمراقبين، موضحا أن عدد الطلاب في كل لجنة من لجان الامتحانات لن يتجاوز 14 طالبا.

مراقب التعليم في بني وليد، خالد سالم، مع عدد من مديري المدارس, 29 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
مراقب التعليم في بني وليد، خالد سالم، مع عدد من مديري المدارس, 29 سبتمبر 2020. (الإنترنت)
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