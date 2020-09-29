«دفاع الوفاق» تفتح الباب لتدريب الراغبين في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية وتعلن الشروط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 10:01 مساء
شعار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عن فتح باب القبول للتدريب وتأهيل الراغبين بالانخراط للعمل بالمؤسسة العسكرية.

ونشرت الوزارة في بيان لها، اليوم، عدة شروط للراغبين في التقديم تشمل أن يكون المتقدم للدراسة ليبي الجنسية، ومتحصلا على شهادة الثانوية أو ما يعادلها، ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 23 سنة، وألا يكون الطالب متزوجا، ويتعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.

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كما تشمل الشروط أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يصدر بحقه أحكام مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.

وبحسب البيان، ستكون الدراسة بإحدى «الدول الصديقة»، ولا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات ويتحصل الطالب بعدها على دبلوم عال تخصصي، ويمنح الطالب رتبة رئيس عرفاء سرية بالجيش الليبي بعد تخرجه، وتصرف للطالب منحة شهرية خلال مدة الدراسة.

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