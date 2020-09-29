ارتفاع إنتاج الكهرباء بمحطات الشبكة الشرقية إلى 1300 ميغاوات

محطة كهرباء الزويتينة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء على الشبكة الكهربائية الشرقية إلى 1300 ميغاوات، بعد دخول ثلاث وحدات توليد إلى الشبكة.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» عودة ثلاث وحدات توليد للعمل كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية، نتيجة لنقص إمدادات الوقود الخفيف والغاز، وهي الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي، والوحدة الثالثة بمحطة السرير، والوحدة الثانية بمحطة الزويتينة.

وأوضحت الشركة أن الوحدة الخامسة بمحطة توليد الشمال بنغازي دخلت على الشبكة الشرقية بحمل 200 ميغاوات بالوقود الخفيف «الديزل»، كما دخلت الوحدة الثالثة بمحطة توليد السرير الغربي على الشبكة بحمل 220 ميغاوات، وكذلك الوحدة الثانية بمحطة توليد الزويتينة.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة بأنه يجري الآن تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة توليد شمال بنغازي بقدرة 110 ميغاوات، وبذلك ترتفع القدرة الإنتاجية المتاحة من محطات التوليد إلى 1300 ميغاوات، حسب الشركة.

وتوقعت الشركة أن تنخفض قيمة العجز الحاصل في التوليد وعدد ساعات طرح الأحمال، آملة من شركتي سرت لتصنيع النفط والغاز وشركة البريقة لتسويق النفط رفع مخصصات الغاز من 190 مليون قدم مكعب إلى 245 مليون قدم مكعب، وزيادة إمدادات الوقود الخفيف «الديزل» لتشغيل باقي الوحدات المتوقفة عن العمل.

ولفتت الشركة إلى أن وحدات التوليد المتوقفة عن العمل هي: الوحدة الأولى والوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي، والوحدة الثالثة والرابعة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثانية بمحطة السرير الغربي، منوهة بأنه في حالة تشغيل هذه الوحدات ستتمكن من تغطية جميع الأحمال بالمنطقة الشرقية.