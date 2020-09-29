السراج يوجه بتخصيص ميزانية لمعالجة مشكلة مياه الشرب في غات.. والبلدية تقدم 7 مطالب

لقاء السراج مع وفد بلدية غات. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بتخصيص ميزانية لمعالجة مشكلة مياه الشرب في مدينة غات جنوب غرب ليبيا، بينما تقدم المجلس البلدي للمدينة بسبعة مطالب للحكومة لمعالجة الأوضاع في المنطقة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال استقبال السراج وفدا من بلدية غات، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، ضم كلا من عضو المجلس الأعلى للدولة، أبكدة محمد علي، ورئيس المجلس البلدي، موسى السنوسي المهدي، وعضوي المجلس البلدي، قدري أحمد السنوسي وفاطم محمد سيدي، والناشط بالمجتمع المدني، صديق اكوني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج هنأ لدى استقباله وفد بلدية غات عميد وأعضاء المجلس البلدي الجدد على ثقة المواطنين متمنيا لهم التوفيق في دورته الثانية، مؤكدا التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات، ودعمه الكامل للبلديات لتحقيق التنمية، مشددا على أهمية دور المرأة والشباب في إنجاح برامج التنمية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء السراج مع وفد بلدية غات «تطرق إلى ضرورة تطوير المناطق الحدودية وإرساء علاقات تعاون مع المدن الحدودية المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المعابر الحدودية من خلال التواصل مع دول الجوار»، كما بحث «سبل إيجاد معالجات سريعة للمختنقات التي تواجه عددا من المرافق في غات من بينها مشكلة مياه الشرب».

وأكد السراج للوفد اهتمام حكومة الوفاق الوطني بتلبية احتياجات غات ومدن الجنوب الليبي، وحرصها على تحسين الظروف المعيشية في كامل المنطقة، ووجه بتخصيص ميزانية لمعالجة مشكلة مياه الشرب، والعمل على تنفيذ ما تقدم به الوفد من مطالب.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المطالب التي تقدم بها وفد مدينة غات تشمل: «إقامة سدود لوقف تدفق مياه السيول والفيضانات، ودعم قسم الكلى بمستشفى غات العام، وتزويده بالمعدات والأجهزة للحد من انتشار فيروس كورونا، وصيانة طريق أباري غات، وإعداد دراسات للطريق البديل الذي يربط باطن الجبل (بلدية درج) بمنطقة العوينات ببلدية غات، إضافة للإسراع في استكمال صالة الركاب بمطار غات، وعودة استئناف الرحلات الداخلية بين مطاري طرابلس وغات».

لقاء السراج مع وفد بلدية غات. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

لقاء السراج مع وفد بلدية غات. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)