الأمين يقدم للسراج نتائج الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 03:55 مساء
لقاء الأمين مع السراج، 29 سبتمبر 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بلغ العدد الكلي للباحثين عن العمل المسجلين في منظومة وزارة العمل بحكومة الوفاق نحو 244 ألفًا و499 شخصًا، بينهم 525 من ذوي الإعاقة، وذلك وفق إحصائية حديثة عرضها الوزير الدكتور المهدي الأمين خلال لقائه، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وحسب الإحصائية التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته بموقع «فيسبوك»، جاءت المنطقة الغربية في الصدارة من حيث عدد الباحثين عن العمل، تلتها المنطقة الشرقية ثم الوسطى فالجنوبية، بينما كانت نسبة الإناث الباحثات عن العمل هي الأكبر مقارنة بنسبة الذكور.

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وخلال اللقاء، قدم وزير العمل والتأهيل إحاطة إلى رئيس المجلس الرئاسي بشأن القرار رقم «567» لسنة 2020، الخاص بتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

يشار إلى أن حصر الباحثين عن عمل هو المادة الأولى من القرار رقم «567» الذي يشتمل على ست مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، وأن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامجين التدريبي والتشغيلي.

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