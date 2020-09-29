«الأرصاد»: اعتدال الطقس شمالا مع رطوبة عالية على الساحل

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء على غالبية مناطق الشمال، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة في تلك المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأشار المركز، في ملخص عن الحالة الجوية اليوم الثلاثاء، إلى أن الحرارة تكون مرتفعة على مناطق الجنوب، حيث تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

وأوضح أنه من المنتظر أن تسجل الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا بداية من يوم الجمعة، ويكون ملحوظًا يوم السبت على غالبية مناطق ليبيا.

ولفت المركز إلى عدم قدرته على إصدار نشرة تفصيلية عن الحالة الجوية نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي، والتوقف المفاجئ لمولد الكهرباء الخاص بالمركز.