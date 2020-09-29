منحة إيطالية بـ400 ألف يورو لمكافحة «كورونا» في جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 11:25 صباحا
لقاء النجار مع نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإيطالية في طرابلس، 29 سبتمبر 2020، (مكافحة الأمراض)

قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإيطالية في طرابلس، والتر دي مارتينو، إن حكومة بلاده وافقت على تخصيص منحة مالية بـ400 ألف يورو لدعم برامج مكافحة جائحة «كورونا» في مناطق الجنوب الليبي، المتضررة من الوباء.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إذ أشار إلى تكليف إحدى المنظمات الدولية الإنسانية بالتعاون مع السلطات الصحية والمركز في هذا الإطار، كما وعد بتوفير شحنة وافية من الكمامات الطبية ضمن المساعدات العينية التي تمنحها الحكومة الإيطالية لليبيا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثا.

وناقش الاجتماع الوضع الوبائي المحلي لجائحة «كورونا»، والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، حيث أثنى المسؤول الإيطالي على جهود مركز مكافحة الأمراض في مكافحة «كورونا»، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والاستجابة السريعة لتقديم خدمات المسح والتشخيص المعملي والاستشارات الفنية.

كما أشاد مارتينو بفريق البعثة الطبية الإنسانية بالمركز، ونجاح مهمته خلال زيارة إيطاليا من خلال الدعم المعنوي الإنساني الذي أضافه تواجد هذا الفريق مع زملائه الطليان في محنتهم لمجابهة الجائحة، وما اكتسبوه من خبرة في علاج المصابين.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 33 ألفًا و213 حالة: 14 ألفًا و168 نشطة، وتعافي 18 ألفًا و518 مصابًا، و527 متوفى، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي، حسب آخر إحصائية لمركز مكافحة الأمراض.

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