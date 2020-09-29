لا إصابات بـ«كورونا» في طبرق لليوم الخامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 10:59 صباحا
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية- الإنترنت)

أكدت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس «كورونا المستجد» لليوم الخامس على التوالي.

وفي بيانها رقم «51» المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أشارت اللجنة إلى عدم تسجيل أية إصابات بالفيروس، فيما لم تعلن تسجيل أية وفيات أو حالات شفاء.

 وفد من «القيادة العامة» يبحث مشاكل طبرق وما حولها للعمل على حلها

يشار إلى زيارة وفد من «القيادة العامة» مدينة طبرق، أمس الإثنين، بتكليف من القائد العام، المشير خليفة حفتر، للقاء حكماء وأعيان وعمد طبرق وما جاورها؛ لبحث أهم مشاكلها والعمل على حلها، حسب بيان للمكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

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