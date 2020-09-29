وفاة حالة مصابة بـ«كورونا» في مركز عزل بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 09:18 صباحا
مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

شهدت مراكز العزل في بلدية مصراتة تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوفيت الحالة في قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، حسب إيجاز اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» بمصراتة، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين لم تستقبل أي من المراكز حالات جديدة، كما غادر 3 مصابين بعد تماثلهم للشفاء تمامًا مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2.

وأشار الإيجاز إلى أن إجمالي عدد المصابين بمراكز العزل بلغ 28 حالة، منها 14 حالة تتلقى الرعاية في غرف العناية الفائقة.

واكتُشفت 22 حالة إصابة بالفيروس في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الإثنين.

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