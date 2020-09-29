عماري زايد يبحث سبل معالجة أوضاع العاملين في قطاع التعليم

وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، مع عدد من ممثلي تنسيقيات المعلمين, 27 سبتمبر 2020. (تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، مع عدد من ممثلي تنسيقيات المعلمين، عددا من القضايا الهامة التي تخص القطاع بشكل عام ومستحقات المعلمين على وجه الخصوص، ومن أبرزها معالجة أوضاع العاملين في قطاع التعليم ممن ليس لديهم رقم مالي وكافة الاجراءات والمراسلات التي قامت بها الوزارة، وآخرها تضمين الالتزامات القائمة ضمن الديون المترتبة على الباب الاول لميزانية العام القادم 2021.

وبحسب بيان للوزارة الإثنين، فإن الاجتماع الذي عقد الأحد، بحضور مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية بالوزارة الدكتور سعيد معيوف، تناول أيضا مناقشة فروق تسوية الترقيات الوظيفية وكذلك بدل الإجازات.

كما تم مناقشة موضوع التأمين الطبي حيث جرى استعراض ما قامت به الوزارة بالخصوص من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة التي تواصلت مع الصندوق وعقدت العديد من الاجتماعات التقابلية بشأن توفير الإحصائيات، وتحديد جدول الخدمات الصحية التي سيقدمها الصندوق وتم الاتفاق عليها ولكن الظروف المالية الخارجة عن ارادة الوزارة حالت دون التنفيذ.

كذلك تم مناقشة علاوة الحصة وما قامت به الوزارة من خلال المنظومة المالية والتربوية المستحدثة التي تسعى من خلالها، لضمان وصول العلاوة إلى أصحابها وإشراك وزارة المالية كشريك أساسي في عملية الصرف من خلال منحها نافذة خاصة بالمنظومة للمتابعة المباشرة على عملية الصرف.