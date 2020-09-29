وفد من القيادة العامة يبحث مشاكل طبرق وما حولها للعمل على حلها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 12:35 صباحا
مدينة طبرق, (أرشيفية : الإنترنت)

زار وفد من القيادة العامة مدينة طبرق، أمس الإثنين، بتكليف من القائد العام المشير خليفة حفتر، للقاء حكماء وأعيان وعمد طبرق وما جاورها لبحث أهم مشاكلها والعمل على حلها.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن الوفد جاء برئاسة اللواء هاشم بورقعة، للاستماع لمشاكل طبرق وما تعانيه ومحاولة تذليل كافة الصعاب أمام المسؤولين بالمدينة.

وأضاف المكتب أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، قدم للجنة شروحا وافية حول ما تعانيه المدينة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات من مياه شرب وصرف صحي ونظافة عامة وكهرباء ووقود وتعينات للشباب وغيرها.

وتابع المكتب أن اللجنة وعدت الجميع بتوصيل كافة طلباتهم للجهات المختصة وتذليلها حسب المستطاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأفريقية» تعلن موعد إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس