وفد من القيادة العامة يبحث مشاكل طبرق وما حولها للعمل على حلها

مدينة طبرق, (أرشيفية : الإنترنت)

زار وفد من القيادة العامة مدينة طبرق، أمس الإثنين، بتكليف من القائد العام المشير خليفة حفتر، للقاء حكماء وأعيان وعمد طبرق وما جاورها لبحث أهم مشاكلها والعمل على حلها.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن الوفد جاء برئاسة اللواء هاشم بورقعة، للاستماع لمشاكل طبرق وما تعانيه ومحاولة تذليل كافة الصعاب أمام المسؤولين بالمدينة.

وأضاف المكتب أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، قدم للجنة شروحا وافية حول ما تعانيه المدينة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات من مياه شرب وصرف صحي ونظافة عامة وكهرباء ووقود وتعينات للشباب وغيرها.

وتابع المكتب أن اللجنة وعدت الجميع بتوصيل كافة طلباتهم للجهات المختصة وتذليلها حسب المستطاع.