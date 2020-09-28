«عدل الوفاق» تنظم ندوة علمية حول أحكام المفقودين بين الشريعة والقانون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 08:08 مساء
فعاليات الندوة العلمية حول أحكام المفقودين بين الشريعة والقانون. الإثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)

نظمت إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الإثنين، بفندق باب البحر في العاصمة طرابلس ندوة علمية بعنوان: «أحكام المفقودين بين الشريعة والقانون..الإشكاليات العملية والحلول»، وذلك بالتعاون مع كلية القانون جامعة طرابلس.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تنظيم الندوة العلمية يأتي ضمن البرامج والنشاطات التي تقوم بها الوزارة لإثراء النقاش القانوني ونشر الثقافة القانونية ومعالجة الإشكاليات العملية التي تواجه المحاكم.

وحضر الندوة ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة ورئيس جامعة طرابلس وعدد من رؤساء وقضاة المحاكم وأعضاء من النيابة العامة، وأساتذة وأكاديميون من أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات الليبية، كما شارك مجموعة من القضاة من مدينة بنغازي عبر الفيديو كونفراس، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة أن الدكتور ضو أبوغرارة قدم ورقة الندوة الأساسية، والتي تناولت «إشكاليات الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالمفقودين بين الشريعة والقانون».

وتخللت الندوة العديد من المداخلات والكلمات من قبل الحضور بشأن المسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة في تناولها مسألة المفقود من التركة والإرث والحقوق الزوجية وتقدير وفاته، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على مسألة الفقد والإشكاليات العملية التي تثيرها.

فعاليات الندوة علمية حول أحكام المفقودين بين الشريعة والقانون. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)
فعاليات الندوة علمية حول أحكام المفقودين بين الشريعة والقانون. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (وزارة العدل)
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