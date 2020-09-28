وصول 40 مليون دينار إلى مصارف بني وليد من «مركزي طرابلس»

إنزال السيولة النقدية من الطائرة بمطار بني وليد. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

وصل مساء اليوم الإثنين، سيولة نقدية إلى مطار بني وليد قادمة من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تقدر بـ40 مليون دينار مخصصة لفروع المصارف التجارية العاملة في المدينة.

وقال المشرف على عملية التوزيع، عزالدين أبوبكر لـ«بوابة الوسط» إن الطائرة التي نقلت السيولة النقدية كان في استقبالها عدد من مندوبي المصارف التجارية بالمدينة، مشيرا إلى أن المصارف ستشرع خلال الفترة القادمة في توزيع السيولة النقدية، بسقف سحب يختلف من مصرف إلى آخر حسب عدد العملاء.

وذكر أبوبكر أن القيمة المالية التي خصصت من هذه الشحنة قسمت على النحو التالي: 22 مليونا لفروع مصرف الجمهورية الثلاثة، 9 ملايين للمصرف التجاري الوطني، و9 ملايين لمصرف سوف الجين الأهلي.

وتعاني كافة مصارف مدينة بني وليد نقصا حادا في السيولة النقدية مما أثر سلبًا على الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات في المدينة، حيث تتعامل العديد من المحال التجارية بالصكوك المصدقة لتخفيف الضغط على المواطنين.

ويعمل في مدينة بني وليد خمسة مصارف تجارية هي: مصرف الجمهورية بني وليد، الجمهورية سوف الجين، الجمهورية فرع تينيناي، المصرف الأهلي، والمصرف التجاري الوطني.

مندوبو المصارف في بني وليد في استقبال الطائرة التي تحمل السيولة النقدية. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

إنزال السيولة النقدية من الطائرة بمطار بني وليد. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

إنزال السيولة النقدية من الطائرة بمطار بني وليد. الاثنين 28 سبتمبر 2020. (الإنترنت)