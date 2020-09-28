بلدية الحرابة تقرر فرض الحظر لمدة 10 أيام بسبب «كورونا»

فريق الرصد أمام مستشفى الحرابة. (صفحة البلدية على فيسبوك)

قررت بلدية الحرابة بجبل نفوسة غرب ليبيا، اليوم الإثنين، فرض الحظر لمدة عشرة أيام داخل البلدية بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توصيات اللجنة الطبية بالبلدية واللجنة الطبية الاستشارية بالمركز الوطني للأمراض نظرا لخطورة الظرف وتفشي الوباء داخل محلات البلدية.

ونص قرار عميد البلدية المكلف المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك» على فرض «حظر جزئي» على المحال التجارية المتمثلة في أسواق ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والهواتف والملابس والمواد المنزلية والخردوات والعطرية وورش الحدادة والنجارة وما في حكمها، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء لمدة عشرة أيام ابتداء من اليوم الإثنين.

واستثنى قرار عميد بلدية الحرابة المخابز والصيدليات ومحطات تحلية المياه ومحال تصليح الإطارات ومحطات الوقود، مشددا على أصحابها ضرورة مراعات الشروط الصحية اللازم اتباعها.

كما نص القرار على فرض «حظر كلي» على محال الحلاقة والمقاهي والمطاعم لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم الإثنين.

وطالب القرار مأموري الضبط القضائي من رجال الحرس البلدي والشرطة بكافة مكونات البلدية كل فيما يخصه متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.