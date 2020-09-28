توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم غريان وزوارة

غرفة في مركز عزل بغريان، 29 يوليو 2020، (المجلس البلدي غريان)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 849 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، نحو نصفها في العاصمة طرابلس، بواقع 403 حالات.

وجاءت غريان ثانيا بـ64 حالة، ثم زوارة بـ59 حالة، و41 حالة في صبراتة، و29 حالة في الخمس، و28 حالة في جنزور، و27 حالة في بنغازي، و26 حالة في كل من الزاوية المركز والنواحي الأربع، و22 حالة في مصراتة، و19 حالة في صرمان، و13 حالة في ترهونة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الإثنين.

إضافة إلى 12 حالة في كل من الزنتان والجميل، و11 حالة في كل من الرياينة وباطن الجبل وزليتن، وست حالات في أجدابيا، وخمس حالات في الزاوية الغرب، وأربع حالات في العجيلات، وثلاث حالات في كل من أجدابيا و«وادي نجم وبونجيم» ونالوت والرجبان وسواني بن آدم، وحالتين في كل من القلعة والجفارة و«المنشية - الجميل»، وحالة في كل من مسلاتة وككلة.

وتماثل للشفاء 390 مصابا موزعين بواقع 322 حالة في طرابلس، وحالتين في كل من صرمان والعجيلات والرحيبات، وحالة في مصراتة، وتسع حالات في وادي زمزم وبونجيم، وأربع حالات في الزنتان، و19 حالة في غريان، و21 حالة في زليتن، وثماني حالات في الزاوية المركز.

كما توفي سبعة مصابين موزعين بواقع حالتين في بنغازي، وحالة في كل من صبراتة وصرمان وغريان وباطن الجبل وزوارة.