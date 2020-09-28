العملات الدولية تواصل صعودها أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 01:29 مساء

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولا ارتفاعها في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، بعدما صعدت أمامه أمس الأحد.

وسجل الدولار ارتفاعا بواقع ثلاثة قروش، إذ بيع بـ5.76 دينار، مقابل 5.73 دينار أمس.

كذلك حقق اليورو مكاسب بزيادة خمسة قروش إلى 6.60 دينار، مقابل 6.55 دينار، والجنيه الاسترليني بالزيادة نفسها ليصل إلى 7.20 دينار، مقابل 7.15 دينار أمس.

وارتفعت أيضًا كل من العملتين التركية والتونسية أمام الدينار، إذ زادت الليرة إلى 0.77 دينار، مقابل 0.76 دينار، والدينار التونسي إلى 2.08 دينار، مقابل 2.06 دينار.

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