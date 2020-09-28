حملة نظافة وتجميل لشوارع وميادين أجدابيا

عمال يشاركون في حملة النظافة والتجميل بشوارع أجدابيا. (بوابة الوسط)

أطلقت الشركة العامة للخدمات والنظافة في مدينة أجدابيا بالتنسيق مع المجلس التسييري للمدينة حملة تنظيف للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وقال مكتب الإعلام بالشركة، اليوم الإثنين، إن حملة النظافة تشمل تنظيف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق العامة للمحافظة على المظهر العام للمدينة.

وأضاف أن الشركة تسعى لإزالة أكوام القمامة والمخلفات من الشوارع خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتخصيص عدد من صناديق القمامة التي سيتم نقلها كل يوم عند الساعة السابعة صباحا، مطالبا سكان المدينة بضرورة التعاون بجمع القمامة في أكياس ووضعها في المكبات المخصصة.

جانب من حملة النظافة والتجميل بشوارع أجدابيا. (بوابة الوسط)

جانب من حملة النظافة والتجميل بشوارع أجدابيا. (بوابة الوسط)

جانب من حملة النظافة والتجميل بشوارع أجدابيا. (بوابة الوسط)