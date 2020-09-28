«تسييري سرت» يستثني مستشفى ابن سينا ومحطات النهر الصناعي من طرح الأحمال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 09:06 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس التسييري سرت وضع خطة عامة فيما يتعلق بملف طرح الأحمال، واستثناء المرافق الحيوية منها مثل مستشفى ابن سينا التعليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في البلدية أمس الأحد، لبحث وتدارس مشكلات العجز القائم في الشبكة العامة للكهرباء في سرت، وتداعيات تزايد ساعات طرح الأحمال لساعات طويلة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتفق المجتمعون أيضا على استثناء محطات النهر الصناعي من خطة طرح الأحمال، حتى يستمر تزويد خزانات الشركة العامة للمياه بالكمية المطلوبة من المياه وتوزيعها على الأحياء بسرت.

اقرأ أيضا: تكدس القمامة بشوارع وأحياء سرت بعد توقف شركة النظافة عن العمل

كما تناول الاجتماع سبل تذليل الصعوبات أمام الشركة العامة للكهرباء في سرت، من أجل تشغيل محطة سرت المدينة بكامل طاقتها، ووضع خطة عامة فيما يتعلق بملف طرح الأحمال.

حضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبدالمجيد، ورئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت رمضان أبوشوفة، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق، ومدير الشركة العامة للمياه فرع الوسطى الشرقية حماد فرج، وعدد من القيادات الأمنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تؤكد الدور الحيوي للنوم في بناء المخ