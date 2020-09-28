«تسييري سرت» يستثني مستشفى ابن سينا ومحطات النهر الصناعي من طرح الأحمال

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس التسييري سرت وضع خطة عامة فيما يتعلق بملف طرح الأحمال، واستثناء المرافق الحيوية منها مثل مستشفى ابن سينا التعليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في البلدية أمس الأحد، لبحث وتدارس مشكلات العجز القائم في الشبكة العامة للكهرباء في سرت، وتداعيات تزايد ساعات طرح الأحمال لساعات طويلة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتفق المجتمعون أيضا على استثناء محطات النهر الصناعي من خطة طرح الأحمال، حتى يستمر تزويد خزانات الشركة العامة للمياه بالكمية المطلوبة من المياه وتوزيعها على الأحياء بسرت.

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كما تناول الاجتماع سبل تذليل الصعوبات أمام الشركة العامة للكهرباء في سرت، من أجل تشغيل محطة سرت المدينة بكامل طاقتها، ووضع خطة عامة فيما يتعلق بملف طرح الأحمال.

حضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبدالمجيد، ورئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت رمضان أبوشوفة، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق، ومدير الشركة العامة للمياه فرع الوسطى الشرقية حماد فرج، وعدد من القيادات الأمنية.