ضبط تشكيل عصابي تورط في جرائم سرقة وقتل ببنغازي

سيارة عثر عليها مع تشكيل عصابي في بنغازي، 27 سبتمبر 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم التحريات العام في مديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا تورط في جرائم سرقة وقتل.

والبداية كانت بورود معلومات من أحد مصادر القسم تفيد بارتكاب الجناة سرقات سيارات، حيث يقومون بفك أجزائها وبيعها خردة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكن قسم التحريات من تتبع التشكيل وضبطه، حيث تبين أن أفراده من ذوي السوابق، وقد تورطوا في وقائع سرقة وإيذاء وخطف، إضافة إلى جريمة قتل أحد المواطنين.

وعثر أفراد الأمن على 12 سيارة مسروقة داخل قطعة أرض مملوكة لأحد الجناة، وعند الاستدلال معه اعترف بعمليات السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.