«الأفريقية» تعلن موعد إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 01:49 صباحا
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، الأحد، إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس اعتبارا من بداية شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في منشور للشركة نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأوضحت الشركة القابضة «أنه وبعد مشاورات مع الجانب التونسي فيما يخص فتح المجال الجوي والبري، تقرر فتح المجال الجوي من السلطات المختصة تدريجيا، حسب البروتوكولات الصحية المعمول بها في البلدين اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل».

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطًا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية والذي سيبدأ تطبيقه من يوم الإثنين الموافق 28 من سبتمبر الجاري.

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