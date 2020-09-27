دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الكفرة إلى الشبكة الشرقية

غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الكفرة جنوب شرق ليبيا على الشبكة الكهربائية الشرقية بعد إرجاع المحطة للعمل من جديد، مساء اليوم الأحد، بعد وصول الوقود.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن محطة كهرباء الكفرة خرجت كليا عن العمل بسبب نفاد الوقود الخفيف (الديزل) من خزانات المحطة وتأخر وصول إمدادات الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط.

وفي وقت سابق، أرجعت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، سبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى أن «شركة البريقة لتسويق النفط لا تقوم بتزويدنا بالكميات الكافية من الوقود الخفيف(الديزل) لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية».

غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)

غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)

غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)