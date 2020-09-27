دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الكفرة إلى الشبكة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 08:36 مساء
غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الكفرة جنوب شرق ليبيا على الشبكة الكهربائية الشرقية بعد إرجاع المحطة للعمل من جديد، مساء اليوم الأحد، بعد وصول الوقود.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن محطة كهرباء الكفرة خرجت كليا عن العمل بسبب نفاد الوقود الخفيف (الديزل) من خزانات المحطة وتأخر وصول إمدادات الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط.

وفي وقت سابق، أرجعت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، سبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى أن «شركة البريقة لتسويق النفط لا تقوم بتزويدنا بالكميات الكافية من الوقود الخفيف(الديزل) لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية».

غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)
غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)
غرفة التحكم بمحطة كهرباء الكفرة. (الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»