مصدر محلي: جهاز تنمية وتطوير المدن بنغازي يوقف عمل متطوع قام بتركيب أغطية غرف صرف مياه الأمطار

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 27 سبتمبر 2020, 07:03 مساء
تركيب غطاء على إحدى غرف تصريف مياه الأمطار في بنغازي. (صفحة وسط البلاد بنغازي ليبيا على فيسبوك)

أكد مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» أن جهاز تنمية وتطوير المدن بنغازي طلب من المتطوع طاهر ساسي وقف تركيب أغطية غرف صرف مياه الأمطار في شوارع المدينة.

وقال المحرر المسؤول بصفحة «وسط البلاد بنغازي ليبيا» بموقع فيسبوك، ماهر الغرياني لـ«بوابة الوسط» الأحد «بعد أن قمنا بكتابة منشور حول قيام متطوع بتركيب أغطية غرف صرف مياه الأمطار، تواصل جهاز تنمية وتطوير المدن بنغازي مع طاهر ساسي وطالبوه بوقف التركيب، مبررين ذلك بأنها مخالفة للمواصفات وتكليفهم شركة لتقوم بهذه المهمة خلال يومين، مقدمين شكرهم لطاهر ساسي».

وأضاف: «لقد أبلغهم طاهر ساسي أنه سوف ينتظر يومين وإذا بدأت الشركة بعملها سيقوم بخلع الأغطية التي قام بتركيبها».  

يذكر أن المواطن طاهر ساسي قام بتركيب أغطية للغرف الخاصة بتصريف مياه الأمطار في مدينة بنغازي، بعد أن قام بتصنيعها بنفسه، بحسب صفحة «وسط البلاد بنغازي ليبيا» على «فيسبوك».

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وأكدت الصفحة في منشور اليوم الأحد، أن المواطن طاهر سياسي بدأ تنفيذ هذه العملية تطوعا و«دون مقابل»، مشيرا إلى أنه وفر في وقت سابق أغطية لغرف تصريف مياه الأمطار في كوبري جليانة ونادي الشمال.

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