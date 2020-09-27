صيانة خط نقل النفط الخام بين حقل آمال وميناء رأس لانوف

صيانة تسرب بخط 30 بوصة حقل آمال - رأس لانوف, 26 سبتمبر 2020. (شركة الهروج للعمليات النفطية)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الأحد، الانتهاء من صيانة خط نقل الخام بين حقل آمال النفطي وميناء رأس لانوف من قبل فريق مكون من قسم صيانة الأنابيب، وقسم النقل وقسم السلامة والبيئة.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عملية الصيانة جاءت بسبب تسربات حدثت بـ«خط 30 بوصة حقل آمال - رأس لانوف بتاريخ 26 سبتمبر عند الكيلو متر 217.5».

وأضافت الشركة أن مستخدميها تمكنوا بإصرار من صيانة التسرب الحاصل بالخط «رغم استمرار المعاناة وعدم توقف التسربات بخطوط نقل النفط الخام».

وأشادت لجنة إدارة الشركة بالقائمين على هذه المجهودات المتواصلة رغم الظروف الصعبة التي تواجه الشركة والمستخدمين، من حيث الشح في الميزانيات وتقليص عدد العمالة نتيجة جائحة كورونا.