«الأرصاد»: طقس حار في الوسط والجنوب ومعتدل في الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود درجات حرارة معتدلة نسبيًّا على أغلب مناطق الشمال الليبي اليوم الأحد، فيما تبقى الحرارة مرتفعة في الوسط والجنوب.

وهذه تفاصيل حالة الطقس على المناطق المختلفة، حسب بيان المركز عن الأحوال الجوية لليوم الأحد (27 سبتمبر 2020):

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر على بعض المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا هذا اليوم على بعض المناطق، مما قد يتسبب في إثارة للأتربة ، تتحول تدريجيًّا من مساء اليوم، إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة وتسجل على سرت وأبونجيم ما بين 36 و40 درجة، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة وتكون بين 37 و40 درجة على أجدابيا وجالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قما قد تسبب في إثارة للأتربة للرمال على بعض المناطق وتكون هذا اليوم شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة ولا تتجاوز اليوم 32 درجة على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو :

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون يوم غد متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة.

درجات المتوقعة ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

درجات المتوقعة ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

درجات المتوقعة ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)