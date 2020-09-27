لجنة مواجهة «كورونا» بمصراتة: 30 حالة مصابة في مراكز العزل و17 بالعناية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 08:42 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية مصراتة أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في مراكز العزل بلغ 30 حالة، منها 17 حالة في العناية المركزة. 

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت، أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام «رقم 2» به سبع حالات إيواء، كما أنه أجرى الكشف على ثماني حالات، ودخلته أمس أربع حالات جديدة، وشهد خروج حالة واحدة، فيما تعالج سبع حالات في العناية، ولم يشهد أية حالات وفاة.

وفي قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، دخلت ثلاث حالات جديدة، وما زالت ست حالات في الإيواء، وأربع حالات في العناية. أما في قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض، فقد دخلت حالة واحدة جديدة أمس السبت، وما زال خمس حالات في العناية. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»