لجنة مواجهة «كورونا» بمصراتة: 30 حالة مصابة في مراكز العزل و17 بالعناية

مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية مصراتة أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في مراكز العزل بلغ 30 حالة، منها 17 حالة في العناية المركزة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت، أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام «رقم 2» به سبع حالات إيواء، كما أنه أجرى الكشف على ثماني حالات، ودخلته أمس أربع حالات جديدة، وشهد خروج حالة واحدة، فيما تعالج سبع حالات في العناية، ولم يشهد أية حالات وفاة.

وفي قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، دخلت ثلاث حالات جديدة، وما زالت ست حالات في الإيواء، وأربع حالات في العناية. أما في قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض، فقد دخلت حالة واحدة جديدة أمس السبت، وما زال خمس حالات في العناية.