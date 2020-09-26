صنع الله يبحث مع «إيني» تحسين أداء «مليتة للنفط»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 09:42 مساء
اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة «إيني»، إليساندرو بوليتي، نشاط شركة مليتة للنفط والغاز، وكيفية دعمها لتحسين أدائها والعمل على تخفيض التكاليف، خاصة في هذه الظروف الصعبة، وشح الميزانية واستهدافها توفير الغاز المطلوب لمحطات الكهرباء .

جاء ذلك خلال اجتماع صنع مع مسؤول «إيني» والوفد المرافق له، أمس الجمعة، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير التركيبين البحريين «أ» و«هـ»، حيث باشرت شركة مليتة للنفط والغاز الأعمال الهندسية من خلال ائتلاف شركتي «تقنية» للأعمال الهندسية، و«إيني بروجيتي»، والحرص على تنفيذه حسب الجدول الزمني المعد لذلك.

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وأكد صنع الله أن المؤسسة باشرت عمليات إعادة الإنتاج في بعض الحقول النفطية «الآمنة» مع الحرص على توفير الظروف الآمنية المناسبة للأطقم الفنية التي باشرت مهامها بمجرد إعلان رفع حالة «القوة القاهرة» على الموانئ التي خضعت للمعايير المطلوبة من حيث توفر الأمن.

وأشار إلى توفير وسائل النقل المناسبة لهذه العمالة لمباشرة أعمالها، حيث باشرت أول رحلة طيران من مطار معيتيقة إلى حقل النافورة، وعلى متنها موظفو شركتي «مليتة» و«الخليج».

حضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، ومدير عام التسويق الدولي عماد بن رجب، ومديرة تسويق النفط الخام نعيمة صوان، ومن جانب شركة «إيني» كل من المدير التنفيذي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط أنطونيو بانزا، ومساعد المدير التنفيذي للتطوير بروسكو بويدو، والمدير العام لشركة «إيني» شمال أفريقيا عبدالمنعم العريفي.

اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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