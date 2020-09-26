انقطاع الكهرباء عن طبرق بسبب فصل التيار من محطة السلوم

مدينة طبرق, (أرشيفية : الإنترنت)

تشهد مدينة طبرق انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل منذ فجر اليوم، بسبب فصل الخدمة من محطة السلوم الكهربائية المصرية.

وقال مصدر مطلع من شركة الكهرباء بطبرق، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن المدينة دخلت في حالة انقطاع كامل للتيار منذ فجر اليوم السبت، مرجعًا السبب لفصل في محطة السلوم الكهربائية المصرية، التي تتزود منها طبرق وضواحيها بالكهرباء، بقدره 80 ميغا وات منذ بداية العام 2011.

وأضاف أن الإطفاء على مدينة طبرق وضواحيها يعود لفصل مفاجئ من الجانب المصري منذ فجر اليوم السبت.

وتوقع المصدر أن تعود التغذية الكهربائية بعد منتصف الليل بعد الإصلاحات التي سيجريها فنيو الجانب المصري، حسب المصدر.