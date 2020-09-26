لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق لليوم الثالث

أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم السبت، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت اللجنة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تسجيل خمس حالات شفاء من الفيروس، علمًا بأن المدينة سجلت، أمس الجمعة، سبع حالات شفاء.

- لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق لليوم الثاني

والثلاثاء الماضي، أعلن راصد فريق الاستجابة السريعة بطبرق، الدكتور أحمد الفزاني، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس «كورونا» في المدينة إلى 133 حالة. وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بطبرق وصل إلى 212 حالة، منها 133 حالة شفاء و38 حالة وفاة و41 حالة نشطة.