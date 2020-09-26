«داخلية الوفاق»: إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 07:05 مساء
إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل الخمس، 26 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، إنقاذ 22 مهاجرًا وانتشال ثلاث جثث من قارب صيد صغير انقلب قبالة سواحل مدينة الخمس على بعد 40 ميلًا بحريًّا من ميناء طرابلس.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القارب كان على متنه 35 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة وأغلبهم من جنسيات عربية، لافتة إلى مشاركة جرافتي صيد ليبيتين وهما «زرقاء 1» و«زرقاء 2» في عملية الإنقاذ.

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وأوضحت أن عملية الإنقاذ تمت بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة المعاملة بمنفذ ميناء طرابلس، ومنظمة الصحة الدولية، مشيرة إلى تسلم الجرافات وإنزال المهاجرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى جهاز الهجرة غير الشرعية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنقاذ 67 مهاجرًا غير شرعي على بعد 18 ميلًا بحريًّا عن منطقة أبوكماش، حيث انقلب بهم قارب وسط البحر أثناء سعيهم للهجرة غير الشرعية.

إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل الخمس، 26 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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