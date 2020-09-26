باشاغا يهنئ السفير الهولندي بعودة سفارة بلاده للعمل «جزئيا» من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 12:20 صباحا
وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا. (أرشيفية: وزارة الداخلية)

هنأ وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الجمعة، سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، بعودة السفارة الهولندية للعمل من العاصمة طرابلس بشكل جزئي، معبرًا عن أمله في التشغيل الكامل للسفارة قريبًا.

وأشار باشاغا في تدوينة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى تأكيده للسفير الهولندي استعداد الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تأمين عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية.

- باشاغا: يمكن للبعثات الدبلوماسية العودة لممارسة أعمالها من العاصمة
- السفير الهولندي يرحب بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا

وسبق أن دعا باشاغا في يوليو الماضي، إلى عودة البعثات الدبلوماسية لممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس، مؤكدًا الاستعداد لتوفير الأمن لمقرات هذه البعثات وحماية موظفيها.

باشاغا يشكر السفير الهولندي
وقال باشاغا إنه تحدث مع تومرز عن «خططنا لإرساء الأمن المهني وفرص التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل المعلومات»، مبديًا شكره للسفير الهولندي على دعم ملفات حقوق الإنسان في ليبيا، وتكوين لجنة تقص للحقائق.

وفي يونيو الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على مشروع قرار قدمته مجموعة دول أفريقية في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، يطالب بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا من أجل توثيق التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ العام 2016.

وحينها، اعتبر السفير الهولندي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» أن القرار الأممي «خطوة إيجابية في معالجة وتحسين المساءلة القانونية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع الليبيين».

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