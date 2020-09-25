«طوارئ الخمس» تناشد مسؤولي زليتن فتح طريق سوق الثلاثاء أمام سيارات مراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 09:20 مساء
سيارة تحمل أنابيب أكسجين مرسلة إلى مركز العزل الخمس «1»، 10 سبتمبر 2020. (بلدية الخمس)

ناشد رئيس لجنة الطوارئ بالخمس، اليوم الجمعة، المشايخ والأعيان وكل الجهات المسؤولة ببلدية زليتن السماح بمرور سيارات الأكسجين الخاص بمراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي.

وقالت بلدية الخميس عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المناشدة تأتي في ضوء غلق الطريق في منطقة سوق الثلاثاء، ورفض المسؤولين عن هذا الغلق السماح للسيارات بالعبور لتعبئة الأسطوانات من مدينة مصراتة، دون أن توضح البلدية أسباب غلق الطريق والمسؤولين عن ذلك.

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وحمل رئيس لجنة الطوارئ بالخمس «الجميع المسؤولية الإنسانية عن وضع عشرات المرضى في مراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي المتوقفة حياتهم على توافر هذا الأكسجين».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس تسجيل 814 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، كحصيلة إجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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