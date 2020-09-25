814 إصابة و25 حالة وفاة.. تفاصيل الوضع الوبائي في الخمس

فني مختبر يحمل أنبوبًا يحتوي على عينة مسحة مأخوذة من اختبار «COVID-19». (أ ف ب)

أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، اليوم الجمعة، تسجيل 814 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، كحصيلة إجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

ودخلت 135 حالة بين إصابة مؤكدة واشتباه إلى مراكز العزل بالبلدية، وخرجت 89 حالة، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي، فيما توجد الآن بهذا المراكز 14 حالة فقط، منها حالتان في العناية و12 في أقسام الإيواء، في حين توفيت 25 حالة بهذه المراكز و15 خارجها، وفق بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

- ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في الخمس إلى 814 حالة

ويستمر مركز الكشف «1» بالقاطع الخلفي للعيادات المجمعة «مصحة الشريف سابقا» ومركز الكشف «2» بعيادة ليبيا «عيادة امحمد بن إبراهيم»، في تقديم خدماتهم للمرضى، وفرز الحالات وأخذ العينات وكذلك فريق الرصد والتقصي الذي يسحب العينات ويتابع ويرصد الحالات المخالطة، حسب البيان.

وناشدت البلدية الجميع بضرورة الحرص على صحتهم، خصوصا المصابين منهم بأمراض مزمنة في الصدر والقلب والأمراض الأخرى التي تضعف مناعة الجسم، وذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.