بالصور: ضبط حاوية تحتوي على مشروبات كحولية محظورة الاستيراد في ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 06:05 مساء
ضبط حاوية تحتوي على مشروبات كحولية محظورة الاستيراد في ميناء الخمس, 25 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن ضبط حاوية في ميناء الخمس البحري، تحتوي على سلع محظورة الاستيراد «مشروبات كحولية».

وبحسب بيان للوزارة اليوم، وبعد ورود معلومات لمديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري عن وجود حاوية بها سلع محظورة الاستيراد «مشروبات كحولية»، تم إبلاغ رئيس مركز جمرك ميناء الخمس البحري بالمعلومات الواردة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن إعادة تفتيش الحاويات وتأكد من محتوياتها.

وفيما شكل رئيس مركز جمرك الميناء لجنة لإعادة تفتيش الحاوية وبالتنسيق مع رئيس نيابة الخمس الجزئية، تم فتح الحاوية ووجدت تحمل كرشم بحري دولي رقم 0868592 وأثناء التفتيش وجدت بدخلها 40032 علبة من المشوبات الكحولية، بولندية المنشأ محظورة الاستيراد.

وأوضح البيان أن الحاوية تم تقديم لها الإقرار الجمركي واتخذت الإجراءات الجمركية، وأن الكرشم البحري الدولي موجود وغير مستبدل بالكرشم المحلي، مما يدل على تلاعب أعضاء قسم التفتيش المكلفين بتفتيش الحاوية.

وبحسب البيان أخذ وكيل نيابة الخمس الجزئية عينات من محتويات الحاوية لغرض إحالتها لمركز الخبرة القضائية والبحوث للتحليل، وتم إرجاع محتويات الحاوية وقفلت بالكرشم المحلي والتحفظ عليها.

ولفت البيان إلى أنه سيتم البدء في عملية التفتيش الآلي لجميع الحاويات الموجودة بالميناء بالتنسيق بين مديرية أمن منفذ ميناء الخمس البحري، ومركز جمرك الميناء حتى غد السبت، للبحث عن أي بضائع أو سلع مخالفة ضمن محتويات الحاويات.

ضبط حاوية تحتوي على مشروبات كحولية محظورة الاستيراد في ميناء الخمس, 25 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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