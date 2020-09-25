البعثة الأممية تهنئ أعضاء المجالس البلدية المنتخبين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 04:25 مساء
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعضاء المجالس البلدية الذين تم تنصيبهم أخيرا في غات وككلة ومصراتة.

وقالت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز في بيان اليوم: «أهنئ رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وأتمنى لهم النجاح في سعيهم إلى تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي والرفاه الاقتصادي لناخبيهم».

المجلس البلدي غات يؤدي القسم أمام وزير الحكم المحلي
انتخاب محمود السقوطري عميدا للمجلس البلدي مصراتة

وأضافت وليامز: «أشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة، في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلا».

وأمس الخميس، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انتخاب محمود محمد السقوطري عميدا للمجلس البلدي مصراتة، بعدما جرت عملية الانتخاب في اليوم نفسه، بحضور وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق.

وفي 16 سبتمبر أدى أعضاء المجلس البلدي غات وعميده موسى عبدالرزاق القسم القانونية في الدورة الثانية أمام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، بعدما جرت الانتخابات في 18 أغسطس الماضي، بمشاركة 54% من الناخبين في البلدية.

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